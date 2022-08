Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha caricato la sua squadra in vista dell'esordio stagionale di stasera contro la Roma di José Mourinho, a suo dire tra le candidate per la vittoria finale dello scudetto: "Stasera - ha scritto sulla sua pagina Facebook - inizia il nostro cammino in un campionato che vogliamo rimanga nella storia, affrontiamo una squadra fortissima allenata da un grande mister, la Roma è sicuramente una candidata allo scudetto, ma la Salernitana è forte ed ha in sé il "Macte Animo": scatena il coraggio e la passione nei momenti di necessità . Un arena con 30.000 persone innamorate aiuterà il mister Nicola e tutti i giocatori a dare il massimo, per cogliere un grande risultato. Grande spettacolo all'Arechi ! Sempre più forti, più veloci e più in alto. Forza ragazzi".