Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha aggiornato sulla questione San Siro a margine dell’evento a Palazzo Marino dedicato alla Giornata della Memoria delle Vittime del Terrorismo: "Oggi pomeriggio apriamo le buste delle offerte tecniche per il ruolo di coordinatore del dibattito pubblico sullo stadio, ne abbiamo ricevute tre. Se apriamo oggi le buste vuol dire che in due/tre giorni saremo in grado di nominare il coordinatore del dibattito pubblico. Però perché il dibattito inizi le squadre dovranno presentare un progetto: non per forza il progetto definitivo, ma, come hanno promesso anche per iscritto, un’evoluzione del rendering che abbiamo visto”.