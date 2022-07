Il magazine della Gazzetta dello Sport 'SportWeek' ha intervistato l'ex ct azzurro Arrigo Sacchi in quel di Milano Marittima dove ha inaugurato 'Clan 292', uno stabilimento balneare. Nell'anticipazione offerta dal sito della Rosea, Sacchi torna a parlare dell'ultimo campionato elogiando i vincitori: "Il Milan di Stefano Pioli ha vinto coi giovani, col gioco e rispettando il bilancio: grande”, e introduce quello che sarà: “Il prossimo campionato? Spero che la gente, quella che va allo stadio e quella che guarda il calcio in televisione, possa finalmente divertirsi. Abbiamo bisogno di un po’ di svago, in questo presente che regala soltanto preoccupazioni".