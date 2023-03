Ospite in collegamento con la 'Domenica Sportiva', Walter Sabatini ha fotografato così il derby d'Italia che ieri sera ha visto la Juve prevalere sull'Inter, in mezzo alle classiche polemiche arbitrali: "E' stata una partita importante da parte della Juve, ma anche dell'Inter - le parole dell'ex dirigente nerazzurr -. Una bella partita dove tutto poteva essere ribaltato, che si è giocata sul filo dell'equilibrio.

Per i bianconeri è un risultato stratosferico perché la polemica tra allenatori sul secondo posto ha avuto una sorta di risposta. Con 15 punti in più, la squadra di Allegri avrebbe una classifica di tutto rispetto, questo 1-0 corona lo sforzo di Allegri che ha dovuto fare dei funambolismi in questa stagione".