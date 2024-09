Idolo della folla interista, Federico Dimarco ha conquistato anche i cuori azzurri. L'eurogol segnato alla Francia nella prima uscita di Nations League dell'Italia di Spalletti ha acceso i riflettori sull'esterno di Simone Inzaghi di cui Fabrizio Romano svela un aneddoto di mercato, passato totalmente in sordina nelle settimane precedenti.

Secondo l'esperto di mercato, sull'esterno classe '97 si era fiondato il Bayern Monaco, seriamente intenzionato ad accaparrarsi il cartellino del figlio della Nord a inizio sessione di mercato estiva. Un interesse, quello dei bavaresi, che non si è mai tramutato in trattativa né col club né con il giocatore: il centrocampista milanese non ha intenzione di allontanarsi da casa né l'Inter ha mai preso in considerazione l'idea di separarsi dal figliol prodigo, considerato ad oggi a tutti gli effetti incedibile.

