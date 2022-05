A quattro giorni dal ko incassato dalla sua Roma per mano della Fiorentina, José Mourinho non ha ancora smaltito l'arrabbiatura per la decisione presa dalla coppia Guida-Banti di assegnare un rigore inesistente ai viola che ha condizionato l'andamento della gara del Franchi, solo l'ultimo dei tanti episodi arbitrali contestati dai giallorossi in questa stagione: "Loro hanno giocato veramente bene però siamo stanchi di arbitri, Var, avere problemi dopo la gara, essere puniti senza poter lavorare per settimane come accaduto spesso - spiega Mou -. Alla fine ok, hanno sbagliato, loro vengono puniti, ma dove sono i punti? Non voglio dire complimenti al VAR e agli arbitri a fine campionato, voglio finire quinto o sesto che è il nostro obiettivo, posizione in cui siamo stati praticamente per tutta la stagione".