Tra gli ospiti della 'Domenica Sportiva' c'è anche l'ex attaccante di Napoli e Messina Roberto Sosa. Che si sofferma anche sulla prova di Romelu Lukaku contro l'Empoli: "Gli attaccanti vivono di momenti, questo è il suo momento. La sua stagione non è all'altezza perché sappiamo cosa sa fare se sta bene. Per lui è stato un anno cattivo, ma ora è il suo momento: segna e fa segnare Lautaro Martinez. Poi segnano anche Joaquin Correa ed Edin Dzeko, per me l'Inter sta meglio del Milan in attacco".