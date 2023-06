"Se domani tifo Inter? La mia prima squadra in Europa è stata l'Inter, no?". Questa la risposta con cui Roberto Carlos fa intuire la sua preferenza per la finale di Champions League di domani sera.

"Sarà una partita difficile per il City, l'Inter ha meritato di essere in finale, vedremo una bella partita - dice il brasiliano a Sky Sport -. Il City è 7 anni con queste squadre, spendono tanto per essere in questo momento. Se l'Inter ha la motivazione si può essere campioni. Chi può essere decisivo? L'Inter è fortissima, un nome è difficile. Bisogna essere concentrati al massimo per non perdere, speriamo di vedere un'Inter forte. Però è una finale di Champions".