Arriva il rinnovo quinquennale per l'Inter Academy Georgia. Lo annuncia il club nerazzurro in una nota ufficiale in cui viene spiegato che si tratta di "un progetto fortemente tecnico, sviluppato in partnership con New Vision University, che punta alla formazione dei giovani calciatori georgiani a Tbilisi e in tutto il territorio nazionale. Anche nella stagione 23-24, sono stati raggiunti importanti risultati tecnici come il 3^ posto raggiunto in Grecia alla Elite Neon Cup e la convocazione in Nazionale georgiana di alcuni giocatori dell’U15 e U16".

"A marzo 2024 - prosegue il comunicato di Inter.it - l’Academy è stata anche protagonista delle attività fatte dal Club a Batumi in occasione del Legend Match organizzato contro le Legend georgiane, a dimostrazione della volontà del Club di attivare i propri stakeholder locali durante le diverse attivazioni internazionali".