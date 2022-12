Matteo Renzi contro l'emendamento del Governo in aiuto della serie A. Il senatore in un video social spiega: "In queste ore sto assistendo a uno dei più grandi scandali da quando sono in Parlamento. Il Governo ha azzerato la 18app azzerando i contributi inizialmente previsti per i giovani e recuperano 230 milioni di euro per darli alle società di serie A, ai presidenti indebitati e spesso incapaci. Nel resto del mondo il calcio funziona con i diritti tv, con investimenti stranieri e nazionali, qui invece è il Governo a regalare emendamenti ai presidenti incapaci".