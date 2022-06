A "Radio Marte" è intervenuto Alessandro Renica, ex giocatore del Napoli, parlando degli equilibri del calciomercato in chiave partenopea, messi in parallelo con le altre big della A: "Inter e Milan si sono svegliate, dopo 10 anni, e hanno preso grandi giocatori. Il Napoli ora deve fare gli acquisti giusti, prendendo anche giovani di grande prospettiva", la sua convinzione.