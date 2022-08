La Reggina del neo tecnico Filippo Inzaghi è stata eliminata dalla Sampdoria nei 32esimi di finale di Coppa Italia . A decidere il match un goal di Sabiri su rigore al 67esimo. Inzaghi, nonostante la sconfitta maturata dalla formazione amaranto, può comunque ritenersi soddisfatto della prestazione dei suoi uomini, in particolare di alcuni elementi come il giovane Giovanni Fabbian , di proprietà Inter, appena arrivato a Reggio Calabria con la formula del prestito: "E' un 2003 e mi ha convinto. I giocatori italiani se sono bravi vanno fatti giocare", le sue parole in conferenza stampa dopo partita. Nella passata stagione Fabbian è stato uno dei protagonisti con la Primavera nerazzurra collezionando 29 presenze condite da 8 gol e 4 assist.

Inzaghi fa anche una previsione sul campionato che prenderà il via la prossima settimana: "I bookmaker non ci danno molte chance, noi cercheremo di fare un po' di più. Siamo partiti in grande ritardo, non abbiamo fatto la preparazione ma questa squadra, allenandosi come sta facendo e avendo tutti un po' di pazienza, se un giorno arriva la Reggina ed è dura giocare contro di loro è già importante".