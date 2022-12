Giovedì 22 dicembre, prima del calcio di inizio dell'amichevole del Granillo tra Reggina e Inter, ci sarà un momento speciale con la premiazione di Lido Vieri portiere dell’Inter campione d’Italia nel 1971, che ha conquistato anche il titolo europeo del 1968 con la Nazionale italiana. Vieri, comunica il club amaranto, risiede da anni in Calabria: verrà omaggiato dalle due società per il suo glorioso passato di calciatore e allenatore, uomo di sport che si è sempre distinto per impegno e attenzione anche verso i più giovani.