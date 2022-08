Ottimo impatto con la nuova maglia della Reggina per Giovanni Fabbian, che ieri ha aperto le marcature nel rotondo 4-0 col quale gli uomini di Filippo Inzaghi hanno steso il Sudtirol. A fine gara, il ragazzo arrivato in amaranto in prestito dall'Inter ha espresso la sua soddisfazione per la prima marcatura tra i professionisti nella sala stampa del Granillo: "Ho provato una grande emozione, il pubblico ci ha sostenuto sino al 90esimo. E’ stato bello fare gol, spero di continuare così. I tifosi sono stati fantastici, fare gol sotto la Curva è stata un’emozione che porterò dentro. Cerco sempre di dare il massimo, cerco di imparare tanto per poter fornire il mio contributo alla squadra. L’importante è fare gol per portare a casa i tre punti, conta il successo della squadra". Fabbian non si sbilancia poi sui paragoni illustri che si spendono nei suoi riguardi: "La cosa è gratificante, però cerco sempre di tenere i piedi per terra e penso solo a lavorare giorno dopo giorno“.