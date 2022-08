Roberto Rambaudi, intervistato da CalcioToday, vede l'Inter come principale antagonista al Milan nella corsa al titolo: “Dietro ai rossoneri c’è l’Inter perché ha ripreso Lukaku ma cambierà modo di giocare e si ritornerà un po’ all’antico, non c’è Perisic, Gosens è un altro tipo di giocatore, palla al piede più che saltare l’uomo, dà i tempi sulla fascia e si inserisce centralmente. Intelligente l’acquisto di Asllani, può crescere molto per me. Il punto è la difesa se non sono in forma quei tre, allora non c’è problema, sarà corsa a due col Milan”.