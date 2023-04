La Lazio continua a stupire. Dopo il successo per 3-0, ottenuto sul campo dello Spezia, i biancocelesti hanno consolidato il secondo posto e, di conseguenza, messo una seria ipoteca sulla qualificazione alla prossima Champions League. Un piazzamento nella top-4, riporta Agipronews, si gioca ora a 1,05 su Sisal. Segue la Roma, che dopo il derby perso ha ottenuto tre successi consecutivi: un approdo in Champions League per i giallorossi è visto a 1,30.