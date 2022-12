Si chiama Djorkaeff Reasco, 23 anni, attaccante eecuadoriano dei Newell's Old Boys. Ha appena terminato la sua esperienza al Mondiale a causa dell'eliminazione dell'Ecuador per mano del Senegal. Ma si è tolto un'altra soddisfazione, quella di incontrare l'idolo del padre, Youri Djorkaeff. L'ex attaccante nerazzurro è infatti il motivo per cui si chiama così.