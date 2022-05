Intervistato ieri su TMW Radio, Vittorio Pusceddu, ex terzino del Cagliari, ha così parlato delle qualità di Nicolò Barella: "In questo momento è tra i centrocampisti più forti al mondo. Di gol ne ha segnati di bellissimi, anche se qualcuno in più potrebbe farlo. Però è un ragazzo di venticinque anni, inamovibile nella Nazionale e lodato da Klopp... Cosa chiedergli di più?".