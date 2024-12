Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Auxerre, il tecnico del Paris Saint-Germain Luis Enrique ha parlato anche della situazione relativa ad alcuni calciatori che stanno trovando meno spazio, tra cui Kolo Muani e l’ex Inter Milan Skriniar, accostato anche alla Juventus:

“È un momento difficile per tutti perché, bisognerà vedere le esigenze in termini di acquisti e valutare i giocatori che vogliono andare via. Ma spero fino alla fine che questi giocatori mi convincano che meritano di giocare. Il mercato? È una frase che ho già ripetuto. Siamo disponibili a migliorare la rosa ma se non siamo sicuri di migliorare la squadra non lo faremo. È un mercato particolare”.

Due battute anche sul Mondiale per club: “Sarà sicuramente una competizione molto attraente per tutti coloro che la giocheranno. La possibilità di vedere un Mondiale per club sarà emozionante. Chi penso sia il miglior club brasiliano attuale? Il Botafogo. Avremo sicuramente PSG-Botafogo, ve lo garantisco”, ha concluso.