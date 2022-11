"Per la Bosnia è tutto diverso quando gioca Edin Dzeko". Così Robert Prosinecki, ex stella del calcio croato e ct della Nazionale bosniaca dal 2018 al 2019, a Mondo. "È un leader non solo in termini di qualità - ha aggiunto -. Fino a quando ci sarà lui, la Nazionale avrà sempre la possibilità di qualificarsi alle grandi competizioni internazionali - ha aggiunto -. Quando si ritirerà, la Bosnia dovrà trovare qualcuno che sia all'altezza".