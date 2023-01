È del Barcellona il primo titolo stagionale in Spagna. A Riad, in Arabia Saudita (dove mercoledì si giocherà anche la Supercoppa Italiana tra Milan e Inter) nella finale della Supercoppa spagnola, i blaugrana hanno battuto il Real Madrid di Carlo Ancelotti: 3-1 il risultato finale. È Gavi a portare in vantaggio il Barcellona al 33' del primo tempo; poco prima dell'intervallo arriva il raddoppio con Lewandowski. Ancelotti corre ai ripari e nella ripresa inserisce Rodrygo e poi anche Asensio per un Real a trazione anteriore, ma il risultato è un altro gol del Barça, al 24', con Pedri.