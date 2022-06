Anche la Curva Nord Milano ha voluto celebrare la vittoria del campionato Primavera da parte dell'Under 19 di Cristian Chivu ieri a Reggio Emilia con un post sul proprio profilo ufficiale Facebook: "Orgogliosi dei nostri giovani. La Curva Nord si congratula per la bellissima impresa della prima squadra del nostro settore giovanile con la combattutissima conquista dello scudetto di categoria. Ci auguriamo di aver presto occasione di poter celebrare anche questo titolo come meritano questi bravissimi ragazzi".