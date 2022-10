Oltre a Roberto Samaden, anche il tecnico dell'Under 19 dell'Inter Cristian Chivu ha ricevuto un riconoscimento quale miglior allenatore di settore giovanile nell'ambito del premio Scopigno-Pulici la cui cerimonia è andata in scena questa mattina a Roma. A differenza di Roberto Samaden, però, Chivu non ha potuto presenziare all'evento, considerata l'imminente trasferta di Barcellona per la Youth League della sua squadra.