Beppe Marotta per la carriera da dirigente e per la ‘doppia stella’ dell’Inter; l’Atalanta per la conquista dell’Europa League; il Como per la promozione in Serie A e il Mantova per quella in Serie B. E, ancora, un riconoscimento alla memoria al grandissimo Gigi Riva, originario di Leggiuno in provincia di Varese. Sarà insomma un’edizione del ‘Premio Rosa Camuna’ a fortissime tinte calcistiche quella in programma mercoledì 29 maggio, alle ore 17, a Palazzo Lombardia. Si tratta della più alta onorificenza istituita dalla Regione Lombardia attraverso la quale viene riconosciuto pubblicamente l’impegno, l’operosità, la creatività e l’ingegno di coloro che si sono particolarmente distinti nel contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della Lombardia.

Sempre in ambito sportivo riceveranno il riconoscimento il campione paralimpico nello sci di fondo Giuseppe Romele e la campionessa olimpica nello slalom speciale alle Olimpiadi di Sarajevo 1984, Paola Magoni. Tra i premiati quest’anno, nelle altre categorie, anche l'ex presidente di Mediaset Fedele Confalonieri, Dolce&Gabbana, Umberto Bossi, il cantante Alessandro Mahmoud – Mahmood e Ambra Angiolini.