La UEFA distribuirà oltre 2,4 miliardi di euro ai 36 club che prenderanno parte alla prima edizione della Champions League con il nuovo format. Il dato emerge infatti da documenti ufficiali di cui Calcio e Finanza ha preso visione, anche se va specificato che il dettaglio dei premi da distribuire sarà soggetto ad approvazione definitiva da parte delle Federazioni calcistiche (solitamente non vengono apportate modifiche sostanziali). Per quel che riguarda, la suddivisione la fase a gironi, la UEFA distribuirà ai club un totale di 2,437 miliardi di euro.

Le entrate nette disponibili per i club partecipanti verranno suddivise come segue:

Il 27,5% sarà destinato alle quote di partenza (670 milioni di euro);

Il 37,5% sarà destinato ai bonus per i risultati e i passaggi dei turni (914 milioni di euro);

Il 35% sarà destinato al nuovo pilastro “value”, che racchiude market pool e ranking storico (853 milioni di euro).

Ciascuno dei 36 club che si qualificheranno per la fase a gironi riceverà 18,62 milioni di euro (in crescita rispetto ai 15,64 milioni del 2023/24), quota suddivisa in un acconto di 17,87 milioni di euro e un saldo di 750.000 euro. I risultati ottenuti nella prima fase varranno 2,1 milioni di euro per ogni vittoria e 700.000 euro per pareggio. Gli importi non distribuiti (700.000 euro per pareggio) verranno raggruppati e ridistribuiti tra i club che partecipano alla fase a gironi in misura proporzionale alla classifica finale della manifestazione (ricordiamo che dalla prossima stagione sarà introdotto il girone unico). Inoltre, è previsto un nuovo bonus legato alla classifica della prima fase: ogni club riceverà una somma basata sulla sua classifica finale nel girone. L’importo totale disponibile per il bonus sarà diviso in 666 quote uguali. Il valore iniziale di ogni quota sarà di 275mila euro. La squadra con la classifica peggiore (ultimo posto) riceverà una quota (275mila euro).

I club che si qualificano per la fase a eliminazione diretta riceveranno invece i seguenti importi:

qualificazione agli spareggi: 1 milione di euro a società;

qualificazione agli ottavi di finale: 11 milioni di euro a società;

qualificazione ai quarti di finale: 12,5 milioni di euro a società;

qualificazione alle semifinali: 15 milioni di euro a società;

qualificazione alla finale: 18,5 milioni di euro a società;

vittoria in finale: 6,5 milioni.



I due club che si qualificheranno alla Supercoppa UEFA 2024 riceveranno 4 milioni di euro ciascuno, con la vincente che riceverà 1 milione di euro supplementare.