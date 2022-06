"Già 15 anni fa c'era la tendenza a far giocare pochi elementi delle giovanili in prima squadra, il tema resta delicato. Chi cura i vivai è in missione, perché è in gioco il futuro di tutto il movimento. Ricordiamoci che i ragazzi hanno bisogno di tempo e anche di sbagliare", rimarca Prandelli. Che su un possibile simbolo del nuovo corso ha impressioni positive: "Wilfried Gnonto è entrato come niente fosse, come se fosse un gioco e non una partita di Nations League contro la Germania, sfornando pure l'assist per il vantaggio. È la sua forza, oltre a essere capace e bravo: gli auguro di conservare questo tipo di approccio".