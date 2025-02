Anno da ricordare, il 2024, per la filatelia. Poste Italiane ha intercettato la passione di collezionisti e appassionati con folder e francobolli dedicati a temi iconici, in questo ordine di classifica, come ricordato da TgPoste (guarda il servizio): al primo posto i Pokémon, al secondo lo scudetto della seconda stella dell’Inter e sul gradino più basso del podio i 250 anni dell'attività della Guardia di Finanza.