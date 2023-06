A una settimana esatta dalla sfida di Istanbul, Ruben Dias si troverà ancora di fronte Edin Dzeko, questa volta per una gara tra nazionali valida per il girone di qualificazione a Euro 2024: "Sarà una partita diversa dalla finale di Champions League - ha spiegato il centrale lusitano del Manchester City prima di Portogallo-Bosnia -. Ho grande rispetto per lui come giocatore. Sappiamo che è un giocatore di alto livello e avremo tanto lavoro da fare contro di lui".