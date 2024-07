Il Napoli è in ritiro a Dimaro, dove si sta preparando per la prossima stagione. Durante uno degli eventi organizzati per i tifosi, all'ex nerazzurro Matteo Politano è stato chiesto di indicare le favorite per lo scudetto. "Sicuramente l'Inter...", ha risposto di getto l'attaccante.

I compagni di squadra presenti sul palco, interrogati in rapida serie, hanno però indicato proprio i partenopei. "Chi vince lo scudetto? Il Napoli", hanno risposto sia Ngonge che Rrahmani. In ultimo Mazzocchi: "Ci sono tante squadre forti ma non ci dobbiamo sentire inferiori a nessuno".