Yann Sommer è appena atterato in Italia e nella giornata di domani completerà il suo trasferimento all'Inter. Il nazionale svizzero, nonostante l'esplicita volontà di lasciare Monaco di Baviera palesata da diverse settimane al club, ha mantenuto un comportamento estremamente professionale nei suoi ultimi giorni da giocatore del Bayern Monaco.

Non a caso il giornalista di Sky Deutschland, Florian Plettenberg (che da tempo segue le vicende dei bavaresi), descrive infatti il nazionale svizzero come "una delle persone migliori che ho incontrato negli ultimi anni nel mondo del calcio", sottolineando il suo carattere "paziente, amichevole e rispettoso" nei confronti della società e dei compagni di squadra. Nonostante la sua volontà di essere "un vero numero 1" e non fare la riserva di Manuel Neuer, lo svizzero ha sempre mostrato il massimo impegno fino all'ultimo giorno prima di prendere questo volo e atterrare a Milano per iniziare la sua nuova avventura in nerazzurro.

Luca Pesenti

Yann #Sommer, on his way from Munich to Italy now. 🛫 Medical @Inter tomorrow.



➡️ Transfer fee around €6m.



ℹ️ One of the greatest personalities I have met in the last years. Always patient, friendly and respectful.



Sommer & Bayern, top relation but he wanted to be a clear… pic.twitter.com/pJB8bSkKCN