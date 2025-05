Intervenendo durante la 20esima edizione della 'Vialli e Mauro Golf Cup', Michel Platini ha rivelato che non vede giocare l'Inter addirittura da 15 anni: "L'ultima volta l'ho vista giocare nella finale di Champions League del 2010, c'era ancora Mourinho in panchina. Quindi non posso parlare dell'Inter perché non la conosco", ha spiegato l'ex presidente della UEFA, rispondendo a chi gli chiedeva di inquadrare la finale di Champions League tra i nerazzurri e il PSG.

Diverso il discorso sulla squadra di Luis Enrique, avvversaria della Beneamata a Monaco di Baviera sabato prossimo: "Gioca molto bene per merito del suo allenatore: è un piacere vedere giocare il PSG. Poi una finale si vince e si perde, non so come andrà a finire. Poi se mi dite per chi faccio il tifo, essendo io francese...", ha chiosato l'ex numero 10 della Juve.