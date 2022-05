Fabio Pisacane, ex difensore di Lecce e Cagliari, si racconta ai microfoni del sito Il Posticipo raccontando il suo cammino non facile per diventare un calciatore: "Mi avevano detto che non avevo l'altezza per fare il difensore. Quando sento parlare di algoritmo penso a Carmine Tascone. Uno come Fabio Pisacane secondo l'algoritmo non avrebbe giocato nel grande calcio. Non ha occhi per vedere il calciatore. Lo boccio. Se lo ascoltassimo non avremo più giocatori come Fabio Cannavaro. Il calcio va visto come fanno Pantaleo Corvino, Beppe Marotta, Walter Sabatini".