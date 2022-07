Giuseppe Piraino, ex membro dell'entourage di Paulo Dybala, parlando negli studi di CalcioNapoli24 TV ha rivelato un retroscena di qualche anno fa legato proprio all'attaccante argentino: "Sotto la nostra gestione era tra i primi giocatori al mondo. C'era l'interesse del Barcellona e del Real Madrid. A volte andare a scadenza può essere un'arma a doppio taglio. Per me chi lo prende fa un affare, tecnicamente non si discute. Paulo avrà motivazioni importanti. La suggestione Napoli? Sarebbe una bella cosa, si scatenerebbe la passione nel vedere un nuovo argentino con la maglia azzurra. Dal punto di vista caratteriale non avrebbe problemi. All'epoca di Palermo lo volevano Napoli, Roma, Inter e la Juventus. Sarebbe stato fantastico portarlo sotto al Vesuvio, Napoli è un pezzo di Argentina in Italia"