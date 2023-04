Una delle due semifinali di Champions League sarà l'Euroderby tra Milan e Inter. Un match speciale per Pippo Inzaghi, ex attaccante rossonero e fratello del tecnico nerazzurro Simone: "Sono contento per il Milan e molto contento per mio fratello - le parole dell'allenatore della Reggina in conferenza stampa -. Il discorso generale del post Benevento lo facevo anche per Simone. Sta facendo bene e lo stanno massacrando".