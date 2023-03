Presente anche Stefano Pioli alla presentazione del 18° Torneo Amici dei Bambini, l'allenatore del Milan ha risposto dal palco dell'evento, dove ha risposto anche a proposito della Champions League rimarcando un concetto tipico 'da Milan': "Siamo una squadra che ha fatto un percorso economico sostenibile. Solamente poche squadre anche riescono a ri-vincere e contemporaneamente essere competitive in Europa, questo è un salto che non siamo ancora riusciti fare ma anche quest’annata ci darà la possibilità di capire tante cose, di migliorare e continuare a crescere per diventare un club ancora più forte".

Sul Napoli. Ha sorpreso anche te? Stai già studiando le mosse?

"Inevitabilmente sì perché ci giochiamo già domenica in campionato anche se chiaramente in Serie A è un’altra cosa. Per me il campionato è importante, quelle in Champions saranno altre due sfide. Il Napoli è forte sicuramente, ha grandi giocatori e sta facendo un campionato straordinario, ma la Champions è la Champions e, prima D’ambrosio lo diceva, tutte le squadre ai quarti sono molto forti, le difficoltà ci saranno per tutte ma anche grande motivazione e stimoli".