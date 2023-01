"Circa 4 anni fa io e Mino venimmo invitati dalla Fifa ad un meeting sul nuovo regolamento, ma rimanemmo sorpresi perché non volevano discuterlo, ma solo mostrarcelo". Apre così il suo commento a proposito della diatriba tra la FIFA e i procuratori, profondamente in disaccordo sull'emanazione del regolamento per gli agenti, Rafaela Pimenta, erede di Mino Raiola. "Era già tutto fatto, deciso. Era una trappola. La nostra risposta fu: 'Ci vediamo in tribunale'. Noi non vogliamo parlare di una normativa già scritta, ma crearla da capo, per capire errori e cose positive della nostra professione.