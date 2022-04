Dopo la sfuriata di Paolo Di Canio durante la quale l'ex calciatore, oggi commentatore a Sky, si è detto incavolato per aver esaltato la vittoria della Roma con il Bodo Glimt dopo aver preso dieci gol e criticato l’Inter nonostante abbia "giocato alla pari con il Liverpool", arriva la risposta dell'ex romanista Fabio Petruzzi che a TMW Radio ha replicato: "Nessuno si è esaltato troppo, hai raggiunto una semifinale di Conference. Anni fa si giocava anche la Coppa delle Coppe e non è che fosse di così grande livello ma si esultava lo stesso. Nessuno si è esaltato, il Bodo non è scarso ma una buona squadra. Nei primi tre precedenti non era stata la vera Roma, ma il Bodo aveva vinto con l'Az Alkmaar, con il Celtic, non è così male. Ora la Roma incontrerà il Leicester, che è di un altro livello".