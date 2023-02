Per ovviare all'assenza di Manuel Neuer , alle prese con un grave infortunio, il Bayern Monaco ha prelevato dal Borussia Moenchengladbach lo svizzero Yann Sommer, che era stato inserito anche nella lista dei possibili candidati a raccogliere l'eredità di Samir Handanovic all'Inter. Ma prima dell'estremo difensore elvetico, il club bavarese aveva messo gli occhi su Kasper Schmeiche l, portiere del Nizza, che è stato molto vicino ad approdare in Baviera. A raccontare l'aneddoto, ai microfoni di CBS Sports, è il padre del giocatore, Peter Schmeichel: "Su questo campo avrebbe potuto esserci mio figlio", ha affermato dal prato del Parco dei Principi, dove ieri il Bayern ha superato il Paris Saint-Germain nell'ottavo di finale di Champions League.

Schmeichel senior prosegue: "Lo stesso giorno in cui hanno firmato Yann Sommer, i bavaresi erano anche in trattativa con mio figlio perché ci sono voluti circa 10 giorni per concordare i termini con il Borussia Monchengladbach. Quindi avrei potuto esseri qui a guardare Kasper che si riscaldava, ma sfortunatamente non è successo".