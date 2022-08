Dopo lo scudetto vinto da protagonista con l'Inter Primavera, Lorenzo Peschetola ha deciso di muovere i suoi primi passi nel calco professionistico con il Foggia, club di Serie C nel quale si è trasferito in prestito fino al 2023. "Sono felicissimo di aver scelto Foggia, per la storia e per il pubblico - le sue parole raccolte dalla Gazzetta dello Sport -. Mi hanno convinto il progetto e la voglia della società di vincere. Sono a disposizione del mister, ho giocato da fantasista ma posso agire anche da esterno sulla destra. Ho grande voglia di far bene con questa maglia. Non vedo l’ora di scendere in campo allo Zaccheria".