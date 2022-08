Come ha visto Lukaku? "Nel primo tempo Inzaghi ha giocato con Dzeko e Lautaro, poi nella ripresa è entrato Romelu. L’ho marcato per mezz'ora. Un bel test dai, sono fiero di questa esperienza. Fisicamente è incontenibile, ma anche Lautaro è tanta roba. Sa come scappare via in qualsiasi modo".

"Abbiamo incassato 15 gol in due partite. Meglio parlare degli altri…". Gli altri sono Milan e Inter, la voce è quella di Matteo Lucenti (che se la ride, ndr) a parlare ai microfoni de La Gazzetta dello Sport . Trent’anni appena compiuti, centrale difensivo dal 2018 alla Pergolettese , il club di Serie C che ha sfidato le milanesi a porte chiuse.

Insomma, chi sta meglio delle milanesi?

"Difficile dirlo, ma se la giocheranno alla pari fino alla fine".

Cosa l'ha colpita in De Ketelaere?

"Mi ha colpito per la tecnica. Ha un bel dribbling nello stretto, nell’uno contro uno diversi compagni sono andati in difficoltà, ma è anche veloce. Poi non cerca il numero tanto per fare, gioca a testa alta e gestisce il pallone. Ha segnato di sinistro, di testa e su rigore. Farà la differenza in Serie A".