Raggiunto da Tutto Mercato Web, l'ex allenatore della Fiorentina Paulo Sousa ha sottolineato il grande momento che sta vivendo l'ex interista Joao Mario con la maglia del Benfica, del quale ormai è diventato un elemento cardine: "Joao Mario sta crescendo tantissimo, sta diventando importante negli assist e nei gol. In questo intorno sta diventando un giocatore determinante". L'ex centrocampista nerazzurro dice la sua anche sulla Serie A: "Come la scorsa stagione, ancora di più, dico che c'è tanto equilibrio in alto e tanto in basso. Questo rende il campionato più affascinante: basti vedere la Premier, l'imprevedibilità del risultato, anche con le piccole, rende il prodotto più vendibile. Basti vedere il Nottingham che non dà opportunità al Liverpool: questo ti porta a vendere meglio il prodotto. Poi, in certe annate così, dove non hai una grande in fuga, hai piazze come Napoli, come Firenze, dove quando c'è un'armonia tra interno ed esterno, riesci a vincere".