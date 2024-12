Intervistato in esclusiva per il talk show 'Torretta Cafè', il nuovo talk show prodotto interamente dal Palermo, l'ex rosanero Javier Pastore rievoca il ricordo della finale di Coppa Italia del 2011 persa contro l'Inter: "Abbiamo giocato contro squadre come Roma e Milan. Abbiamo eliminato squadre forti. Non ho mai rivisto la finale contro l'Inter però resta il ricordo, tutta la mia famiglia è venuta a vedere questa partita. Quei tre giorni a Roma tutte le piazze erano rosanero. Non lo so quante persone sono rimaste fuori dallo stadio, forse 10-20 mila persone".

Il Flaco prosegue. "Il risultato conta sempre, ma il percorso che abbiamo fatto in Coppa Italia è stato bellissimo. Le emozioni delle persone non le leva nessuno, quell'anno è stato magico. Potevamo vincere o meno, ma il percorso è stato pazzesco".