Intervenuto su TMW Radio, Claudio Pasqualin si esprime sul futuro di Paulo Dybala: "Dipende dallo scopo finale della trattativa: se era tenerlo, è evidente che hai fallito. Altrimenti è andata come doveva, evidentemente non c’era il feeling necessario. La sua prossima maglia sarà nerazzurra, nonostante la concorrenza. Gli scarti li ha dati la Juventus, il procuratore ha fatto il suo. Se andrà all'Inter? La mia impressione è decisamente questa, mi pare le cose vadano in quella direzione”.