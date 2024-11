Giuseppe Pasini, presidente della Feralpisalò, ha parlato a BresciaOggi, soffermandosi sulle polemiche arbitrali e spaziando nelle diverse categorie del calcio professionistico italiano: "A Padova non ci viene concesso un nettissimo rigore per fallo di mano di un difensore con la palla destinata in porta, a Trento nella stessa situazione, con un nostro difensore che incorre nel medesimo errore, ci viene dato giustamente il rigore contro che ci costa la sconfitta per 3-2. Tornando a Inter-Napoli, ci ha pensato il palo di Çalhanoglu a rendere giustizia, ma, se il pallone fosse entrato, immagino quante polemiche. Var sì o Var no: perché tanta confusione?".