Marco Parolo ha parlato del rendimento generale dei nerazzurri, concentrandosi in particolare sulle gesta del Toro Lautaro Martinez: "Stasera una partita chiave. Lautaro Martinez ha uno stato generale clamoroso, un anno fa non l’avrei detto. Con la vittoria del Mondiale, dà comunque consapevolezza, arrivare in finale di Champions League, essere titolare fisso e prendere in mano la squadra. L’Inter si circonda intorno a lui, lo vedo nei primi tre attaccanti al mondo", ha detto su DAZN.