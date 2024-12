Marco Parolo parla a Dazn della prova dell'Inter contro il Como. "Ho visto l'Inter un po' stanca. Inzaghi sapeva che era importante vincere questa partita, ha fatto fare quasi tutta la partita ai titolari, Frattesi e Taremi entrano all'88'. Ha rischiato qualcosa, il Como ha provato a giocare ma l'Inter è forte. E' emblematica la forza dell'Inter che gestisce, sa quando deve andare a colpire, ha le palle inattive, può inventarti il pericolo da un momento all'altro. Per me l'Inter deve provare ad andare nelle prime otto in Champions, poi sappiamo che contano anche i sorteggi. Se non hai infortuni e la condizione è questa, l'Inter ha l'obbligo di andare avanti".

Capitolo Lautaro. "Nelle interviste ogni tanto tiri l'acqua al tuo mulino - dice Parolo -. Ho la sensazione che senta la necessità di segnare. Quando non segnava si innervosiva. La maturità di aver vinto gli sta facendo vivere il momento con una serenità maggiore e questo forse è il lato positivo. Ma vive per il gol e dentro vuole essere capocannoniere. Lui un top in Europa? Anche Benzema si è messo come secondo violino avendo di fianco Cristiano Ronaldo. Poi ha capito che doveva essere lui il leader. Lautaro vede che Thuram segna, fa bene, può anche essere uno step di evoluzione. Adesso inizia il ritorno, le partite cominciano a contare e bisogna trovare la porta. Magari non diventerà capocannoniere ma arriverà dai 15 ai 20. Dodici gol nel girone di ritorno li fa".

Infine un'analisi sulle dichiarazioni di Cardinale contro l'Inter. "I dirigenti del Milan escono con dichiarazioni abbastanza forti dopo che hanno avuto una grossa contestazione dalla Sud, con parole anche pesanti, attaccando l'Inter e rivendicando le scelte di mercato, l'allontanamento di Maldini. Mi sembra una forzatura".