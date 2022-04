Dopo la vittoria dell’Inter in casa dello Spezia, successo che vale tre punti che mettono pressione alle contendenti al titolo, l'ex laziale Marco Parolo, ai microfoni di DAZN in qualità di commentatore, parla del derby di Milano di Coppa Italia che andrà in scena martedì prossimo: "L'Inter può dare seguito alle prossime partite a mio avviso, quella col Milan è una prova di forza e psicologica. I nerazzurri faranno una gara tosta, vorranno riscattarsi dal risultato del derby di ritorno in campionato, chi vince dà peso alla propria autorità. Settimana importante per le milanesi, il prossimo turno di campionato potrebbe essere decisivo".