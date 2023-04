Terza sconfitta di fila per l'Inter in casa, tra l'altro senza segnare gol. Ai microfoni di DAZN, l'ex centrocampista Marco Parolo prova così ad entrare nelle pieghe della crisi della formazione nerazzurra: "In questo momento la società e l'allenatore sembrano non riuscire a far capire ai giocatori qual è l'obiettivo in campionato e quanto sia importante. In Champions League è facile accendersi per i giocatori, è una vetrina per tutti. Il giocatore è un'azienda individuale, in questo momento i giocatori pensano soltanto a mettersi in mostra in Champions.