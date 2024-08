Incredibile girandola di emozioni al Parc des Princes di Parigi, dove Spagna e Francia si sono contese l'oro nel torneo di calcio dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. La partita si è conclusa sul punteggio di 5-3 per gli spagnoli, al termine di numerosi colpi di scena. Sotto gli occhi, tra gli altri, dell'ex nerazzurro Youri Djorkaeff, sono i Bleus di Thierry Henry a portarsi in vantaggio al minuto 11 con Enzo Millot che approfitta di un errore colossale del portiere iberico Arnau Tenas. La Spagna, però, reagisce prontamente e in sette minuti Fermin Lopez ribalta la situazione, poi Alex Baena trova al 28esimo la rete del 3-1 con una gemma su punizione.

Con cuore, grinta e l'aiuto del VAR, però, la Francia riacciuffa la situazione nella ripresa, con Magnes Akliouche prima e con il calcio di rigore segnato da Jean-Philippe Mateta al 93esimo che porta ai supplementari il match poi. Nella coda, però, si scatena Sergio Camello, che con un gol per tempo sigilla la vittoria e la medaglia d'oro per gli iberici di Santi Denia, che riscattano la delusione di Tokyo di tre anni fa, mentre i padroni di casa devono accontentarsi dell'argento. Bronzo al Marocco di Achraf Hakimi che ha travolto per 6-0 l'Egitto nella finalina.