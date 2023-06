Dopo la delusione per la finale di Champions League, Denzel Dumfries, terzino olandese dell'Inter, si proietta all'ultimo impegno stagionale, le finali di Nations League dove la Nazionale di Ronald Koeman sarà padrona di casa. Prima sfida per gli Oranje, quella contro la Croazia, lì dove giocano due giocatori che Dumfries conosce molto bene: "Dopo il sorteggio ci siamo messi in contatto con Ivan Perisic e Marcelo Brozovic, soprattutto con Ivan, perché siamo buoni amici e probabilmente giocheremo uno contro l'altro. Quindi sarà una partita molto particolare, ignorando il fatto che il nostro obiettivo è arrivare in finale.

La Croazia ha una squadra fantastica con ottimi giocatori. Fanno sempre bene nei grandi tornei. Hanno preso il terzo posto all'ultima Coppa del Mondo. Una squadra molto tosta. Siamo ancora un work in progress, ma abbiamo anche una squadra di grande talento con tante qualità individuali, fattore che può essere decisivo in una partita. Sarà davvero una grande partita, ma dobbiamo vincere".